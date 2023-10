Moldawischer Schleuser in Nógrád nach Unfall mit Minivan verhaftet

Die Polizei hat einen Moldawier verhaftet, der am vergangenen Donnerstag in der Nähe von Mátraszőlős mit einem Minivan verunglückte, in dem sich illegale Migranten befanden. Sieben Personen seien bei dem Unfall verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Komitats Nógrád am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gegen den Mann werde wegen Menschenhandels und Verursachung eines Verkehrsunfalls ermittelt. In den frühen Morgenstunden des 5. Oktober fuhr der 40-jährige Verdächtige 12 Personen, die sich als Syrer ausgaben, von der serbisch-ungarischen Grenze in Richtung Slowakei. Der in Polen zugelassene Lieferwagen hatte keine Sitze, Fenster oder Lüftungsschlitze. Die Polizei entdeckte den Lieferwagen auf der Autobahn 21 in der Nähe von Mátraszőlős, nordöstlich von Budapest, und der Mann versuchte, ihnen zu entkommen. Bei einer Geschwindigkeit von etwa 180 km/h prallte das Fahrzeug gegen eine Leitplanke und stürzte in den Straßengraben. Die Polizei erwischte ihn nach seinem Fluchtversuch. Einer der sieben Verletzten erlitt schwere Verletzungen.