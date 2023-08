IOM hebt Bedürfnisse der zurückkehrenden ukrainischen Flüchtlinge hervor

Laut einer Umfrage des ungarischen Büros der Internationalen Organisation für Migration (IOM) benötigen Flüchtlinge, die in die Ukraine zurückkehren, Hilfe bei der Reise, Informationen, finanzielle Unterstützung und Gesundheitsdienste – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die zwischen April und Juni 2023 durchgeführte Umfrage zeigt, dass durch den Krieg mehr als 5,2 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine vertrieben wurden, während weitere 6,2 Millionen aus dem Land flohen. 66 % der Ukrainer kehrten nur für kurze Besuche in die Ukraine zurück, und 30 % hatten die Absicht, für immer zurückzukehren. Die meisten Menschen nannten Heimweh und eine Verbesserung in ihrer Region als Grund für eine langfristige Rückkehr, so der am Mittwoch veröffentlichte Bericht. Hilfe bei der Reise (52 %) war das größte Bedürfnis, gefolgt von allgemeinen Informationen (43 %) und finanzieller Unterstützung (39 %). 27 % benötigten Hilfe beim Zugang zu Gesundheitsdiensten und Medikamenten. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie in Ungarn Unterstützung bei der Reise erhalten haben. Weitere 39 % erhielten Unterstützung bei der Unterbringung, 36 % erhielten finanzielle Unterstützung und 32 % erhielten Lebensmittel, heißt es weiter. Insgesamt wählten 54 % der Geflüchteten Ungarn als vorübergehenden Aufenthaltsort, während 12 % und 5 % in Deutschland bzw. Österreich Zuflucht suchten.