Kirchenkonzerte, fröhliche Musik und Vogelgezwitscher in Bálványos

Vom 25. bis 28. August findet in Bálványos, 10 km vom Balaton entfernt, in den Hügeln von Somogy das Szellősréter Klein-Festival statt – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

An den Abenden werden Musiker wie György Ferenczi, Juci Németh und Hunor G. Szabó sowie Mihály Víg akustische Konzerte geben. Außerdem werden die Abenteuer von Bence, Bélaműhely, Zajnal, Ötödik Évszak, Nosnach, Gyuri Simon und Napfonat zu hören sein. Tagsüber kann man den Zauber der Musik auch bei Kirchenkonzerten mit dem Reggae-Trio Arbor Sonora, dem Cello-Duo More von Dir und Larimar erleben. Die Organisatoren laden auch Menschen ein, die kreativ sein, Freundschaften schließen und sich unterhalten wollen, um an den Workshops während des Tages und der Lagerfeuermusik am Abend teilzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Kern der Auswahl des Mozinet Filmfestivals besteht aus den besten Filmen der letzten Jahre. Die Tage beginnen mit Familienfilmen am Morgen, ungarischen Filmen am Mittag und einer anschließenden Diskussion mit den Regisseuren. Am Nachmittag folgen Naturfilme und am Abend internationale Hits. Außerdem können die Besucher die lokale Gastronomie entdecken und auf dem Markt lokale Produkte und Kunsthandwerk kaufen. Der Eintritt für Kinder unter 14 Jahren ist frei. Das Festival ist für Kinder und Erwachsene mit einer Tages- oder Dauerkarte zugänglich. Wenn Sie sich nur für die Musik interessieren, können Sie auch Karten für die Abendkonzerte kaufen. Einige Veranstaltungen des Szellősréter Klein-Festivals sind auch ohne Eintrittskarte kostenlos: Filmvorführungen und Kirchenkonzerte sind – je nach Verfügbarkeit – für alle zugänglich.