Fonó erwartet sein Publikum mit einem Jazz-Silvesterabend und einem Silvester-Tanzabend

Das Fonó Budai Zeneház erwartet sein Publikum in den letzten Tagen des Jahres mit ausgewählten Weltmusikkonzerten, Plattenvorstellungen, einem Jazz-Silvesterabend und einem Silvester-Tanzabend – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung der Einrichtung präsentiert das Budapest Folk Duo am 27. Dezember sein erstes Album. Die Musik des Duos László Szlama und András Bergics ist „die Essenz ihrer bisherigen gemeinsamen Arbeit”. Bei ihren Konzerten erklingen ungarische und europäische Volksmusik, Alte Musik sowie eigene Bearbeitungen mit den besonderen Klängen von Dudelsack, Geige, Flöte, Kaval, Bouzouki, Zither und Koboz. Als Gast tritt Narun (Caspar Thorpe und Bence Babcsán) auf, und der Abend endet mit einem Tanzabend, bei dem Kaptza für die Musik sorgt, fügten sie hinzu. Am Abend des 28. Dezembers treten György Ferenczi und die 1ső Pesti Rackák sowie das Kollár Klemencz Kammerorchester im Fonó auf. Beide Künstler sind jedes Jahr wiederkehrende Gäste. Der Weltmusikabend zum Jahresende am 29. Dezember im Fonó wird von Ötödik Évszak eröffnet: In ihrer Musik treffen die Kraft der Volksmusik aus dem Karpatenbecken und die Lyrik der französischen Chanson aufeinander. András Nagy Csomor und seine Band „öffnen Türen zu verschiedenen Musikwelten”. Das Programm wird von den Junior-Prima-Preisträgern Tárkány Művek abgeschlossen, wie aus den Pressematerialien hervorgeht.

Der traditionelle Jazzabend zum Jahresende im Fonó erwartet das Publikum am 30. Dezember mit drei Produktionen. Das Juhász Gábor Trio präsentiert in Zusammenarbeit mit Aurél Holló das Material von „Stories From The West Side“, in dem das Publikum Bernsteins Musik in Jazzinterpretationen hören kann. Halper-Hendrix World erinnert mit einem frischen Ansatz an das Erbe von Jimi Hendrix. Die dritte Formation des Abends, das Ensemble von György Orbán, spielt „auf der Grundlage von Coltranes Inspiration eigene Kompositionen und neu interpretierte Themen und verbindet die Tradition des spirituellen Jazz mit dem abstrakten Klangbild der Gegenwart”, so die Organisatoren. Das alte Jahr kann das Publikum mit dem Tanzabend „Fonó Folk Szilveszter” verabschieden, bei dem die Magyarpalatkai Banda, die Talléros Együttes und die Poklade für die Musik sorgen.