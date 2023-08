Gemeinsame Interessen sind der Schlüssel zur Langlebigkeit der V4

Der Schlüssel zur Langlebigkeit der Visegrád-Gruppe liegt in der Fähigkeit ihrer Mitglieder, sich auf Themen zu konzentrieren, die von gemeinsamem Interesse sind und bei denen die Chance auf eine Einigung besteht, so der Sprecher des Parlaments – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zusammenarbeit zwischen Tschechien, Ungarn, Polen und der Slowakei habe den vier Ländern dank der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Mitteleuropas das nötige politische Gewicht in der Europäischen Union verschafft, sagte László Kövér auf eine Frage nach einem Vortrag, den er in Sátoraljaújhely, im Nordosten Ungarns, vor dem Studentencamp der Gesamtungarischen Universität hielt. Dies erfordere auch die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung einer europäischen Nord-Süd-Achse in Ergänzung zu den bestehenden West-Ost-Wirtschaftsverbindungen. An dem fünftägigen gesamtungarischen Studentenlager nehmen nach Angaben des Veranstalters, der Rákóczi-Vereinigung, mehr als 300 junge Ungarn aus 18 Ländern teil. Es werden Vorträge, Ausflüge sowie Sport- und Kulturprogramme angeboten, hieß es.