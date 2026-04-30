Abgeordneter der Tisza-Partei fordert die Einstellung der Landenteignungen in Debrecen

Der Abgeordnete der Tisza-Partei, Zsolt Tárkányi, forderte am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite von der Stadtverwaltung die Einstellung der für das CATL-Werk in Debrecen laufenden Landenteignungen. Der Politiker nahm am Mittwoch an einem informellen Treffen zwischen dem designierten Wirtschaftsminister István Kapitány und den ungarischen Führungskräften des chinesischen Unternehmens teil – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Nach Angaben der Führungskräfte der Batteriefabrik behindert die Eisenbahnstrecke zwischen Debrecen und Nagykereki den täglichen Betrieb des Werks. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung von Debrecen mit der Enteignung des von der Eisenbahnstrecke betroffenen staatlichen Grundstücks begonnen, um es an CATL zu übergeben. Da die Tisza-Regierung noch nicht ihr Amt angetreten hat, ist der genaue Stand der Dinge unbekannt – schrieb Zsolt Tárkányi. „Deshalb wende ich mich mit folgender Bitte an die Stadtverwaltung: Stoppen Sie den Prozess, das Gebiet darf nicht an CATL übergehen! Wir haben keine Zeit zu verlieren, es muss eine Entscheidung getroffen werden: Was ist wichtiger – Debrecen und die Region oder die Interessen der Batteriefabrik? Der Standpunkt von Tisza ist eindeutig: Auf dem Gelände soll die Eisenbahn bleiben, statt der Batteriefabrik!“, fügte er hinzu.

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Die Fabrik wurde neben der Eisenbahn gebaut und nicht umgekehrt, daher muss sich die Fabrik anpassen. „Die Wiedereröffnung der Strecke ist unser vorrangiges Ziel, davon weichen wir nicht ab“, schrieb der Politiker. „Ich habe deutlich gemacht, dass es inakzeptabel ist, dass asiatische Arbeiter, die mit einem Touristenvisum einreisen und oft keine Fachprüfung absolviert haben, unter Umgehung der Ausländerbestimmungen in der Fabrik arbeiten. Ab dem 1. Juni wird die Einreise von Gastarbeitern aus Drittländern für einen Übergangszeitraum auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das war ein heftig umstrittenes Thema, aber wir haben dasselbe gesagt wie im Wahlkampf, sodass wir auch hier keine Überraschung verursacht haben“, erklärte er mit Bezug auf die Besprechung am Mittwoch. Zsolt Tárkányi betonte: Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, damit die Behörden ihre Arbeit verrichten und alle Umweltschutzvorschriften durchsetzen können; dafür würden alle erforderlichen Ressourcen bereitgestellt und gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, echte, abschreckende Bußgelder zu verhängen. Im Extremfall werde der Betrieb regelwidriger Fabriken sogar eingestellt, teilte er mit. Nicht Politiker würden über die Einhaltung der Vorschriften wachen, sondern die Fachleute der unabhängigen Behörden, denn „in den vergangenen Jahren bestand das Problem gerade darin, dass Politiker den Behörden von oben Anweisungen erteilt haben“, schrieb der Politiker und lokale Abgeordnete.