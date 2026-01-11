Ungarische Malteser Hilfsorganisation bittet um Schuhe, Mäntel und Decken für bedürftige Menschen

Aufgrund der außergewöhnlichen Kälte gehen die Kleidungsstücke, die häufig in der Obdachlosenhilfe nachgekauft werden müssen, schneller als geplant zur Neige, weshalb der Ungarische Malteser Hilfsdienst in mehreren ländlichen Städten und auch in Budapest die Bevölkerung um Hilfe bittet, teilte die Wohltätigkeitsorganisation am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

In erster Linie werden große Herrenschuhe, Stiefel, sogar Arbeitsschutzstiefel, sowie warme Mäntel, Pullover, Decken und Schlafsäcke sowie Schals, Mützen und Handschuhe für Bedürftige benötigt. Die Spenden werden vom Hilfsdienst in Budapest im 3. Bezirk in der Obdachlosenhilfe in der Miklós utca 32, am Batthyány tér und in der Obdachlosenhilfe in der Bem rakpart 28 rund um die Uhr entgegengenommen.

Die Obdachlosenhilfeeinrichtungen und Freiwilligengruppen des Malteser Hilfsdienstes nehmen Spenden in anderen Orten während der Öffnungszeiten entgegen, heißt es in der Mitteilung.