Karácsony betont Bedeutung des Umweltschutzes bei der Vorbereitung auf den 20. August

Der Bürgermeister von Budapest hat bei den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zur Gründung des ungarischen Staates die Bedeutung des Umweltschutzes hervorgehoben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir müssen die Verpflichtung berücksichtigen, die unsere ruhmreiche Vergangenheit von uns für die Zukunft verlangt“, sagte Gergely Karácsony am Freitag auf Facebook. „Lasst uns mit Demut gegenüber dem Erbe feiern, das uns anvertraut wurde: unsere Umwelt.“ Er warf den Veranstaltern eines Konzerts, das am Sonntag im Tabán-Viertel der Hauptstadt stattfinden soll, vor, „keinerlei Interesse“ an der Umwelt des Parks zu zeigen, und appellierte an die Konzertbesucher, sich um das Gebiet zu kümmern. Mit Blick auf das Feuerwerk zum Nationalfeiertag sagte er: „Einige mögen Feuerwerkskörper, aber andere sind empört, dass in schwierigen Zeiten Geld dafür ausgegeben wird“. Er wies auf die Umweltverschmutzung, den Lärm und den Stress für die Tiere hin und sagte, Feuerwerkskörper sollten durch Lichtshows mit neuen Technologien ersetzt werden.