Präsidentin Novák eröffnet Leichtathletik-WM

Im Schatten des Krieges in der Ukraine wird „die Rolle des Sports als friedensfördernde Kraft gewürdigt“, sagte Präsidentin Katalin Novák in ihrer Ansprache bei der Eröffnungsfeier der Leichtathletik-Weltmeisterschaften am Samstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Durch den Sport können wir auch erfahren, wie es sich anfühlt, einen edlen und fairen Kampf miteinander zu führen“, so die Präsidentin. „Und es ist eine gute Idee, auch in anderen Bereichen unseres Lebens auf der Grundlage gegenseitigen Respekts zu kämpfen“, fügte sie hinzu. „Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften geht es in erster Linie um herausragende sportliche Leistungen“, sagte Novák. „Aber für uns Ungarn bedeuten sie mehr als das. Wir feiern Spitzensport und Freizeitsport – denn Freizeitsport ist die Grundlage für einen gesunden Lebensstil – beides gleichzeitig“.

„Wir brauchen Sport und Sportwettkämpfe in guten, aber auch in schwierigen Zeiten. Denn ein solches Ereignis hebt dich auf und lässt dich von den täglichen Problemen ablenken“, sagte sie. Novák bedankte sich bei Präsident Sebastian Coe und World Athletics für den Vertrauensvorschuss. „Ich verspreche, dass wir uns dessen würdig erweisen werden“, sagte sie. „Warum Budapest?“ Novák stellte die Frage in den Raum. „Weil wir Ungarn hier im Herzen Europas seit tausend Jahren Wache halten. Morgen feiern wir den Tag des heiligen Stephans, unseres Gründungskönigs, dem wir es zu verdanken haben, dass Ungarn den Weg des westlichen Christentums eingeschlagen hat“, sagte sie. „Weil wir hohe Wettkampfstandards und ein sicheres Umfeld für die Teilnehmer und Besucher der Weltmeisterschaften garantieren. Nicht nur, weil Budapest auf der Weltkarte der Kultur und des Tourismus steht, sondern auch, weil unser Land in den letzten zehn Jahren mehr als vierzig Europa- und Weltmeisterschaften und internationale Sportfinals ausgerichtet hat“, sagte Novák. „Denn wir wollen immer mehr als das. Wir erfüllen die Aufgaben des Gastgebers mit herzlichem Enthusiasmus und mit der Kreativität, für die die Ungarn bekannt sind, und stützen uns dabei auf eine breite gesellschaftliche Zusammenarbeit, die wir erfolgreich erreicht haben“, so die Präsidentin.