Zusammenarbeit im Energiebereich auf der Tagesordnung beim ungarisch-türkischen Gipfel

Die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und der Türkei im Energiebereich und die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts standen auf der Tagesordnung der Gespräche zwischen Ministerpräsident Viktor Orbán und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Budapest, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ungarn und die Türkei haben eine strategische Partnerschaft aufrechterhalten, während die beiden Seiten zuvor vereinbart hatten, eine noch engere Zusammenarbeit aufzubauen, sagte Szijjártó. Zu diesem Zweck werde Erdoğan am 18. Dezember erneut Budapest besuchen, um an einer Sitzung des hochrangigen strategischen Rates teilzunehmen und ein Abkommen zu unterzeichnen, das die Zusammenarbeit beider Länder als wichtige strategische Partner und die gegenseitige Hilfe in Notsituationen vorsieht. „Dies zeigt das Engagement beider Länder für eine verstärkte Zusammenarbeit und die Tatsache, dass beide Länder eindeutig von dieser gegenseitigen Zusammenarbeit profitieren“, sagte er. „Leider hat es in letzter Zeit mehrere Ereignisse gegeben, die solche Abkommen zeitgemäß und gerechtfertigt machen“, fügte er hinzu. „Die Türkei spielt eine äußerst wichtige und unverzichtbare Rolle bei der Sicherung der ungarischen Energieversorgung, wenn man bedenkt, dass ein erheblicher Teil der Erdgaslieferungen über die TurkStream-Pipeline nach Ungarn gelangt“, sagte Szijjártó. Die Rolle der Türkei als Transitland wird noch weiter wachsen, wenn das Erdgas-Transportabkommen zwischen Ungarn und Aserbaidschan in Kraft tritt und die turkmenischen Exporte in Richtung Europa beginnen“, fügte er hinzu.

Die Zusammenarbeit im Energiebereich wird auch deshalb in eine neue Phase eintreten, weil die Erdgaslieferungen aus der Türkei dank des Abschlusses eines Abkommens zwischen der ungarischen MVM und der türkischen Botas über den Kauf von 275 Millionen Kubikmetern Gas in den nächsten Jahren beginnen können, sagte er. „Die 275 Millionen Kubikmeter Gas werden dazu beitragen, die Energieversorgung des Landes zu sichern und physische Erdgastransportverbindungen zwischen der Türkei und Ungarn herzustellen“, fügte er hinzu. Darüber hinaus sei eine Entscheidung über die Aufnahme von Gesprächen über die Speicherung von türkischem Gas in Ungarn gegen eine Gebühr getroffen worden, sagte er. Szijjártó sagte, dass auch die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts erörtert wurde. Da sich sowohl das türkische als auch das ungarische Parlament derzeit in den Ferien befinden, wird das Thema im Herbst wieder auf die Tagesordnung gesetzt. „Wir sind übereingekommen, dass wir kontinuierliche Konsultationen führen und in Kontakt bleiben werden, um uns gegenseitig über den Stand der parlamentarischen Verfahren und ihre Fortschritte zu informieren“, sagte er.