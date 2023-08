Präsidentin Novák: Es ist an der Zeit, über den Frieden zu sprechen

Es sei an der Zeit, über den Frieden zu sprechen, sagte Präsidentin Katalin Novák in einem Zeitungsinterview und fügte hinzu, dass „wir mit Papst Franziskus in dieser Frage völlig übereinstimmen“. Jedes Anzeichen dafür, dass Russland bereit sei, um Frieden zu bitten, müsse aufgegriffen werden, sagte sie der italienischen Tageszeitung Il Messaggero – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Präsidentin wurde am Freitag von Papst Franziskus empfangen und traf mit dem Staatssekretär des Heiligen Stuhls Pietro Parolin und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zusammen. Die Präsidentin sagte, Russland wolle einen langen Krieg, aber man müsse jedes Zeichen der Bereitschaft Russlands, eine Friedenslösung auszuloten, ernst nehmen. Der Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bedeute nicht, dass Präsident Wladimir Putin seine Macht verliere, sagte sie in dem am Samstag veröffentlichten Interview. „Putin fühlt sich stark und erwartet einen langen Krieg“, sagte sie.

Novák informierte über ihren jüngsten Besuch in Kiew und den Unterkarpaten sowie über die Chancen einer Friedenslösung für den Konflikt. Die Präsidentin sagte, sie und der Papst teilten eine gemeinsame Position zum Frieden, und seit Franziskus bei seinem Besuch in Ungarn Ende April angekündigt habe, dass die Kirche eine Friedensmission starten werde, mit der Kardinal Matteo Zuppi betraut sei, seien Fortschritte in dieser Richtung gemacht worden. „Ich vertraue darauf, dass bald der Moment kommen wird, in dem Papst Franziskus eine Schlüsselrolle in den Friedensverhandlungen zukommt“, sagte sie. Franziskus teilte der Präsidentin mit, dass er am 4. Oktober seine nächste Enzyklika zum Schutz der Schöpfung veröffentlichen wird, die auf die päpstliche Enzyklika Laudato Si‘ von 2015 folgt. Präsidentin Novák sagte, sie teile die Ansicht des Papstes zum Thema Migration und fügte hinzu, dass sie und Meloni dieses Thema bei ihrem Treffen besprochen hätten.

Die Präsidentin sagte, dass wir angesichts der zunehmenden Migration „zusammenarbeiten müssen, um zu verhindern, dass Afrika destabilisiert wird, denn der Zustrom wird nicht von heute auf morgen aufhören“. In Bezug auf die italienische Ministerpräsidentin sagte Novak, Meloni habe ein schwieriges Erbe zu bewältigen, aber sie mache einen „guten Job“, sei „weise und ehrlich“ und „liebe ihr Volk“. Sie sagte, sie kenne Meloni seit ihrer Zeit als Staatssekretärin. „Ich weiß, dass wir auch als Großmütter noch Freunde sein werden“, fügte sie hinzu.