Gewerkschaft: Lehrermangel in Ungarn kritisch

In Ungarns öffentlichem Bildungswesen herrscht ein „kritischer“ Mangel an Lehrern. 1.600 von ihnen fehlen in dem Sektor, sagte der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft PSZ am Donnerstag vor Beginn des Schuljahres – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In den nächsten fünf Jahren werden schätzungsweise insgesamt 2.200 Lehrer fehlen, sagte Tamás Totyik auf einer Pressekonferenz. Obwohl der Regierung diese Zahlen bekannt seien, spreche sie „in glorifizierenden Worten“ darüber, wie viele junge Ungarn sich auf den Lehrerberuf vorbereiten würden. Nach Schätzungen der PSZ seien fast 1.200 bereits pensionierte Lehrer zurückgerufen worden, um den Mangel an Lehrern zu beheben, und viele Schulen hätten sich dafür entschieden, Personen ohne entsprechende Qualifikationen einzustellen, „um die Lücke zu füllen“. Totyik wies auch auf das Problem hin, dass wegen des Mangels an qualifiziertem Personal und an Finanzmitteln sowie wegen der niedrigen Löhne der Lehrer weniger Unterricht als im Lehrplan vorgesehen abgehalten werden muss. Er verwies auf eine neue nationale Erhebung, wonach 40 % der Schüler „funktionale Analphabeten“ sind, und forderte einen „Notfallplan, um diese katastrophale Situation zu ändern“.