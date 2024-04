Szijjártó erörtert Rechte ethnischer Minderheiten mit dem Leiter des ukrainischen Präsidialamtes

Außenminister Péter Szijjártó teilte am Freitag mit, dass er erneut mit dem Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andriy Yermak telefonisch über die Rechte der ethnischen ungarischen Bevölkerung in Transkarpatien, im Westen der Ukraine, gesprochen habe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Szijjártó erklärte in einem Facebook-Post, man sei sich einig, dass die bilaterale Arbeitsgruppe in den letzten Wochen einige Fortschritte erzielt habe, aber es gebe noch viel zu tun. Daher sei man übereingekommen, dass die Arbeitsgruppe in der zweiten Hälfte der nächsten Woche erneut zusammentreten werde.