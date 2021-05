Flughafen Debrecen wird wieder eröffnet

Wizz Air hat die Wiedereröffnung ihrer Basis in Debrecen angekündigt, mit Flügen nach Eindhoven ab dem 5. Juni 2021 und nach London Luton ab dem 12. Juni 2021 – berichtet turizmus.com.





Mit der Entspannung der epidemischen Situation und der Einreisebedingungen werden die beliebten Flüge von Wizz Air wieder zur Verfügung stehen, so dass Reisende in Ostungarn ihre Ziele wieder direkt von Debrecen aus erreichen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

János Vajda, Geschäftsführer der Debrecen International Airport Kft., die den internationalen Flughafen Debrecen betreibt, sagte, dass „wenn auch langsam und schrittweise, viele unserer Flüge in naher Zukunft wieder verfügbar sein werden“. Er fügte hinzu, dass der internationale Flughafen Debrecen auf die Wiederaufnahme des Betriebs vorbereitet ist, aber es ist wichtig, dass die Reisenden die erhöhten Gesundheitsmaßnahmen am Flughafen einhalten, um eine sichere Reise zu gewährleisten.

András Radó, Senior Corporate Communications Manager von Wizz Air, teilte auch einige gute Nachrichten für Urlaubsplaner mit: „Mit zwei Routen, die in den nächsten Tagen starten, werden bald wieder Flüge zu beliebten Urlaubszielen angeboten, so dass diejenigen, die von dieser Region zu den schönsten Stränden Europas fliegen wollen, mit der Planung ihrer Reise beginnen können.“

Der internationale Flughafen Debrecen, Ungarns zweitgrößter Flughafen, fertigte 2019 mehr als 600.000 Passagiere ab, und die lokale Basis von Wizz Air begrüßte den 1,5-millionsten Passagier der Fluggesellschaft in Debrecen.