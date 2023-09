Präsidentin Novák bespricht Zusammenarbeit mit dem Gouverneur von Texas

Präsidentin Katalin Novák traf am späten Donnerstag in Dallas den Gouverneur von Texas, Greg Abbott, zu Gesprächen über „Möglichkeiten der theoretischen und praktischen bilateralen Zusammenarbeit“. „Der Staat Texas vertritt dieselben Werte wie Ungarn“, sagte Novák – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Abbott sagte, sein Staat sei offen für den Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit anderen Ländern und wies darauf hin, dass Texas an sich die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt sei. Er bekundete seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Automobilbau und Raumfahrtindustrie. In den Gesprächen wurden auch die Möglichkeiten angesprochen, die die texanische Öl- und Gasindustrie bietet, um Ungarns Energiebedarf zu decken. Novák hob die jüngsten wirtschaftlichen Errungenschaften von Texas hervor und sagte, sie freue sich auf die Umsetzung eines kürzlich geschlossenen Abkommens zwischen Ungarn und Axiom Space in Houston und fügte hinzu, dass die Partnerschaft „einem zweiten ungarischen Astronauten ins All verhelfen könnte“. In Bezug auf die gemeinsamen Werte erwähnte Novák den Kampf gegen illegale Migration, die Familie sowie „die Grundwerte der Sicherheit und der Nation“.