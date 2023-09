Europarat fordert Ungarn auf, die Abschiebung von Asylbewerbern zu stoppen

Das Ministerkomitee des Europarates hat seine Besorgnis darüber geäußert, dass Ungarn illegale Migranten, die Asyl suchen, von ungarischem Territorium auf die serbische Seite der Grenze zwischen den beiden Ländern abschiebt, und forderte Ungarn auf, bis Juni nächsten Jahres einen Aktionsplan vorzulegen, um diese Praxis zu unterbinden, so der Europarat am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der Erklärung des Europarats überprüfte der Ausschuss die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Vorschriften zur Asylsuche. Obwohl die ungarischen Behörden angedeutet hätten, dass sie eine Reform der ungarischen Asylverfahren eingeleitet hätten, habe der Ausschuss noch keine Informationen über konkrete Maßnahmen erhalten, heißt es in der Erklärung. Der Ausschuss forderte die ungarischen Behörden auf, „ihre Anstrengungen zur Reform des Asylsystems zu verstärken, um einen effektiven Zugang zu legalen Einreisemöglichkeiten zu ermöglichen, insbesondere zu Grenzverfahren im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen Ungarns“. Das Gremium forderte die Behörden außerdem auf, „die Praxis der Abschiebung von Asylsuchenden nach Serbien … ohne deren Identifizierung oder Prüfung ihrer individuellen Situation unverzüglich zu beenden“.

In der Erklärung heißt es, das Komitee fordere „die Behörden erneut auf, einen wirksamen Rechtsbehelf einzuführen, der einer Person, die behauptet, dass ihr Ausweisungsverfahren ‚kollektiven‘ Charakter hat, eine effektive Möglichkeit bietet, die Ausweisungsentscheidung anzufechten, indem ihre Beschwerden von einem unabhängigen und unparteiischen inländischen Forum ausreichend gründlich geprüft werden“. „Sollte Ungarn bis September 2024 keine greifbaren Fortschritte erzielen, beabsichtigt das Ministerkomitee, neue Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das Land seinen Verpflichtungen aus den Urteilen des Gerichtshofs in dieser Gruppe von Fällen nachkommt“, heißt es in der Erklärung.