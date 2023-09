Munitionsfabrik in Várpalota ist von größter Bedeutung für Europa

Die Munitionsfabrik, die derzeit im westungarischen Várpalota gebaut wird, wird nicht nur für Ungarn, sondern für ganz Europa von großer Bedeutung sein, erklärte der ungarische Verteidigungsminister anlässlich des Richtfestes am Freitag in der Stadt. Die Stärkung der Verteidigungsindustrie sei eine der Säulen der strategischen Autonomie Europas, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky bei der Veranstaltung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er wies darauf hin, dass die mit einem Budget von 300 Milliarden Forint (775 Mio. EUR) gebaute Fabrik 1.000 bis 2.000 Arbeitsplätze schaffen wird. Die ungarische Regierung habe die Herausforderungen für die Streitkräfte und die Verteidigungsindustrie bereits Jahre vor dem Krieg in der Ukraine erkannt. Diese Herausforderungen seien nun Realität, sagte er. Die Regierung habe die Voraussetzungen geschaffen, um auf diese Herausforderungen zu reagieren, und „wir stehen jetzt inmitten eines 400 Hektar großen Areals, in dem eine der modernsten Munitionsfabriken Europas gebaut wird“, sagte er.

Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, bezeichnete das Projekt als wichtig für die Verbesserung der Verteidigungskapazitäten nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Europa. Er fügte hinzu, dass die Nachfrage nach der in der Anlage hergestellten Munition aufgrund des allgemeinen Rückgangs der Bestände in den EU-Mitgliedstaaten voraussichtlich hoch sein wird. Er lobte Ungarn dafür, dass es seine Verteidigungsausgaben auf über 2 % des BIP erhöht hat, während sie vor fünf Jahren noch bei 1 % lagen. Der Kommissar sagte, dass die anderen 26 Mitgliedsstaaten mit Ungarn mithalten würden, was letztendlich bedeuten würde, dass Europa insgesamt 140 Milliarden Euro jährlich für die Verteidigung ausgeben sollte.