Europarat fordert Regulierung virtueller Währungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Moneyval, das Expertengremium des Europarats zur Bekämpfung der Geldwäsche, forderte in einem am Mittwoch in Straßburg veröffentlichten Bericht strengere Vorschriften für virtuelle Währungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

habe seine Vorschriften zwar weiter verbessert, aber die internationalen Regeln für virtuelle Währungen und Dienstleistungsanbieter noch nicht vollständig umgesetzt. Das Gremium erklärte, Ungarn werde weiterhin überwacht und sei verpflichtet, einen jährlichen Bericht vorzulegen. Ungarn wird seit September 2016 im Hinblick auf die Wirksamkeit seiner Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überprüft. Ganz allgemein forderte das Gremium strengere Regeln für Dienstleister, einschließlich Anwälten und Buchhaltern, die in der Lage sind, bei illegalen Finanztransaktionen und Steuerhinterziehung zu helfen. Die Praxis der Verwendung von Kryptowährungen stellt eine ernsthafte Herausforderung dar, während konventionelle Kontrollen nicht angewandt werden können und die Mitgliedsstaaten eine begrenzte Effizienz in ihrem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zeigen, so Moneyval.