EBRD beschließt neue Länderstrategie für Ungarn

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) hat mitgeteilt, dass ihr Vorstand eine neue Länderstrategie für Ungarn genehmigt hat, die die Prioritäten für den Zeitraum 2021-2026 festlegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die EBRD sagte, sie werde „die Unterstützung von Produktivitätsverbesserungen durch innovative Finanzierungen und grüne Investitionen als strategische Prioritäten fortsetzen“ sowie „bei Bedarf temporäre Unterstützung für die Erholung des Landes von der Coronavirus-Pandemie leisten“. „Die [EBRD] wird sich weiterhin auf die Entwicklung der Kapitalmärkte und auf Möglichkeiten zum Einsatz von Eigenkapital und innovativen Investitionsprodukten konzentrieren und, wo angemessen, versuchen, Fragen der Inklusion und der Unternehmensführung anzugehen. Es wird einen klaren Fokus auf die Unterstützung von Projekten in den Bereichen Ressourcen- und Energieeffizienz, Dekarbonisierung und erneuerbare Energie geben“, fügte sie hinzu.

Die EBRD hat seit 1991 fast 3 Milliarden Euro durch 190 Projekte in Ungarn investiert. In der neuen Länderstrategie heißt es, dass das BIP-Wachstum in Ungarn in den letzten fünf Jahren das stärkste unter den Vergleichsländern war. „Zwischen 2014 und 2019 erreichte die durchschnittliche BIP-Wachstumsrate in Ungarn 4,1% und lag damit deutlich über der durchschnittlichen Wachstumsrate von 3,3% in den anderen CEB-Volkswirtschaften“, fügte die EBRD hinzu.

Ungarn verzeichnete das stärkste BIP-Wachstum in der CEB-Region, mit 4,6% im Jahr 2019, so der Bericht. Insgesamt war das Investitionsniveau 2019 mit 28,6% des BIP das höchste in der Region und lag damit deutlich über dem CEB-Durchschnitt von 21,5% des BIP, fügte der Bericht hinzu.

Die EBRD sagte, sie erwarte, dass die ungarische Wirtschaft in diesem Jahr nach der Rezession, die durch die Coronavirus-Epidemie verursacht wurde, zum Wachstum zurückkehren werde. Sie fügte hinzu, dass die EBRD plant, ihre Aktivitäten in Ungarn auf Bereiche zu konzentrieren, in denen das Land noch Übergangslücken hat.