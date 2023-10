Karikó erhält den Nobelpreis

Die in Ungarn geborene Biochemikerin Katalin Karikó und der amerikanische Arzt und Wissenschaftler Drew Weissman haben den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten, teilte das Sekretariat der Nobelversammlung in Stockholm mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die beiden Wissenschaftler wurden für ihre Entdeckungen im Bereich der Nukleosid-Basenmodifikationen ausgezeichnet, die die Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 ermöglichten. Gunilla Karlsson Hedestam, Mitglied der Nobelversammlung am Karolinska Institutet, sagte, die Arbeit von Karikó und Weissman habe entscheidend dazu beigetragen, in der Frühphase der Pandemie Leben zu retten. „Die beeindruckende Flexibilität und Geschwindigkeit, mit der mRNA-Impfstoffe entwickelt werden können, ebnen den Weg für die Nutzung der neuen Plattform auch für Impfstoffe gegen andere Infektionskrankheiten“, so die Nobelversammlung. „In Zukunft könnte die Technologie auch zur Verabreichung therapeutischer Proteine und zur Behandlung einiger Krebsarten eingesetzt werden. Der Nobelpreis ist mit 11 Millionen schwedischen Kronen (952.000 EUR) dotiert. Die Preisverleihung findet traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, statt.

Staatspräsidentin Katalin Novák gratulierte Karikó in einem Beitrag auf Facebook und wies darauf hin, dass Karikó die erste ungarische Frau ist, die den Preis erhält. „Unsere Nation ist bereichert und stolz auf eine Nobelpreisträgerin, deren Forschung Millionen von Menschenleben gerettet haben könnte.“