Karikó und Krausz erhalten Nobelpreis bei Zeremonie

Die ungarische Biochemikerin Katalin Karikó und der Physiker Ferenc Krausz haben am Sonntagnachmittag bei einer Zeremonie in Stockholm den Nobelpreis vom schwedischen König Karl Gustaf XVI. überreicht bekommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Karikó und ihr Forschungspartner Drew Weissman haben den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2023 erhalten. Die Nobelversammlung würdigte die Forscher „für ihre Entdeckungen über Nukleosid-Basenmodifikationen, die die Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 ermöglichten“. Krausz hat zusammen mit seinen französischen Kollegen Pierre Agostini und Anne L’Huillier den Nobelpreis für Physik 2023 erhalten. Die drei Physiker wurden „für experimentelle Methoden zur Erzeugung von Attosekunden-Lichtimpulsen für die Untersuchung der Elektronendynamik in Materie“ ausgezeichnet.

Im Namen der Nobel-Stiftung sagte Astrid Söderbergh Widding, die Vorsitzende des Stiftungsrates, dass die Botschaft Alfred Nobels hervorhebe, dass Leistungen, die Literatur, Wissenschaft und die Sache des Friedens voranbringen, die ganze Welt voranbringen würden. Die Achtung des Wissens und die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene seien der Schlüssel dazu. In einer Zeit, in der Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft vor Herausforderungen stehen, sei es äußerst wichtig, sich auf Nobels Vision zu konzentrieren, sagte sie. „Das Schicksal bestimmt nicht die Entwicklung der Welt, sondern wir haben die Kraft und die Macht, unser eigenes Schicksal zu beeinflussen und der Welt Impulse zu geben“, sagte sie. An der Zeremonie nahmen 1560 Gäste teil, darunter Familienmitglieder der Preisträger, frühere Nobelpreisträger, Mitglieder des schwedischen Königshauses, Mitglieder der schwedischen Regierung und Abgeordnete sowie Diplomaten.

