Wachstum und Haushaltsgleichgewicht können gleichzeitig wiederhergestellt werden

Das Wirtschaftswachstum und das Haushaltsgleichgewicht in Ungarn können durch eine Erhöhung der Reallöhne wiederhergestellt werden, was der Schlüssel zur Ankurbelung des Konsums und zur Beschleunigung des Wachstums ist, so der Minister für wirtschaftliche Entwicklung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn komme „aus einem Sturm“ und habe „einen Wendepunkt hinter sich“ und brauche nun „strategische Ruhe“, sagte Márton Nagy auf einer Konferenz anlässlich des 55-jährigen Bestehens der Tageszeitung Világgazdaság. Das Jahr 2023 sei ein Jahr, in dem es darum gehe, „die Inflation zu drücken“, und das Hauptziel für das nächste Jahr sei es, das Wirtschaftswachstum durch die Ankurbelung des Konsums wieder anzukurbeln. Nagy führte den Anstieg des Haushaltsdefizits in erster Linie auf die niedriger als erwartet ausgefallenen Einnahmen zurück, vor allem bei der Mehrwertsteuer. „In diesem Jahr sind etwa 900-950 Milliarden Forint weniger Mehrwertsteuer in den Haushalt geflossen als erwartet“, sagte der Minister. Das ungarische Steuersystem stützt sich stark auf den Konsum, und die Mehrwertsteuereinnahmen gehören im Verhältnis zu allen Steuereinnahmen zu den höchsten in der EU, so dass sich der Haushaltssaldo verbessern wird, sobald der Konsum steigt und die Mehrwertsteuereinnahmen wieder zunehmen.