Regierung will Wachstum in 2024 auf über 4 Prozent steigern

Die Regierung strebt ein Wachstum von 4 % im nächsten Jahr an, sagte Márton Nagy, der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, in einem am Freitag auf Facebook veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu diesem Zweck werde die Regierung daran arbeiten, den Konsum wieder anzukurbeln, so Nagy. Neben höheren Reallöhnen müsse „das Vertrauen der Menschen gestärkt und die Vorsicht gelockert werden“, sagte er. Auch die inländische Produktion müsse wieder angekurbelt werden, so Nagy. Um die Investitionsquote über 25 % zu halten, plant die Regierung laut Nagy ein neues Kreditprogramm. Außerdem arbeite sie an einem gezielten Programm zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes und zur Erhöhung der Erwerbsquote von 78 % auf 85 % in der Altersgruppe der 16- bis 64-Jährigen, sagte er.

Er sagte, die Regierung habe im vergangenen Jahr entschlossene Schritte unternommen, um die Inflation zu senken und Arbeitsplätze zu schützen, wie die Einführung obligatorischer Preisobergrenzen für einige Lebensmittel, die Einführung einer Online-Plattform zur Preisüberwachung, die Ermutigung der Öffentlichkeit, in Staatsanleihen zu investieren, und die „Befreiung der Unternehmen von schlechten Energieverträgen“. Nagy sagte, die Reallöhne seien seit September wieder gestiegen und das Wirtschaftswachstum habe sich im dritten Quartal erholt. Er fügte hinzu, dass der Schwerpunkt im Jahr 2024 auf der Wiederherstellung des Wachstums liegen werde, damit Familien und Unternehmen „einen Schritt nach vorne machen können“ und die Löhne weiter steigen können.

