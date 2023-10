Ungarn ist offen für neues Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung mit den USA

Ungarn ist offen für die Ausarbeitung eines neuen Doppelbesteuerungsabkommens mit den Vereinigten Staaten, sagte Finanzminister Mihály Varga am Dienstag nach einem Treffen des US-Ungarischen Wirtschaftsrats (USHBC) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Das Ziel der ungarischen Regierung ist es, ein sicheres und wettbewerbsfähiges wirtschaftliches Umfeld für die Steuerzahler zu gewährleisten, weshalb sie eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den USA und Ungarn in Steuerangelegenheiten anstrebt“, so das Ministerium in einer Erklärung. Die Folgen einer früheren Entscheidung der USA, das bestehende Doppelbesteuerungsabkommen mit Ungarn zu kündigen, „sind für beide Länder ungünstig“, so Varga. Er wies darauf hin, dass etwa 1.700 Unternehmen in US-Besitz rund 107.000 Menschen in Ungarn beschäftigen. Der bilaterale Handel zwischen den beiden Ländern hat ein jährliches Volumen von 8,3 Milliarden Dollar erreicht, fügte er hinzu.