Nagy: Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Ungarn florieren

Ungarn sei ein gutes Ziel für Investitionen, und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Ungarn „florieren“, sagte der Wirtschaftsminister am Donnerstag auf einem Wirtschaftsforum der Amerikanischen Handelskammern (AmCham) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Vereinigten Staaten seien einer der größten Partner Ungarns im Warenhandel und der zweitgrößte im Handel mit Dienstleistungen, so Nagy. Auf amerikanische Unternehmen entfallen etwa 10 % der 100 Milliarden Euro an ausländischen Direktinvestitionen in Ungarn, fügte er hinzu. Unternehmen in US-Besitz wie General Electric, Coca-Cola, Flextronics, Jabil Circuit und Morgan Stanley sichern den Lebensunterhalt von über 21.000 ungarischen Haushalten, sagte er und forderte die amerikanischen Unternehmen auf, in ihre lokalen Betriebe zu investieren. Nagy sagte, die Regierung sei offen für eine Lösung des Problems der Vermeidung der Doppelbesteuerung. Der Schaden, der durch die Entscheidung der USA, das Doppelbesteuerungsabkommen mit Ungarn zu kündigen, entstanden sei, sei in beiden Ländern zu spüren, auch wenn die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen florierten, fügte er hinzu. Das Kabinett strebe eine Lösung an, die „für beide Seiten vorteilhaft sei und den heutigen Regeln entspreche“, fügte er hinzu.