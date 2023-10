IWF senkt BIP-Prognose für Ungarn

Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die ungarische Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3 % schrumpfen wird. In seinem am Dienstag veröffentlichten jüngsten Weltwirtschaftsausblick senkt er seine im April veröffentlichte Prognose von 0,5 % Wachstum – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarns Bruttoinlandsprodukt schrumpfte in der ersten Jahreshälfte um 1,7 %, wie Daten des Statistischen Zentralamts (KSH) zeigen. Die Regierung erwartet eine Trendwende im dritten Quartal. Der IWF geht davon aus, dass die durchschnittliche jährliche Inflation in Ungarn in diesem Jahr 17,7 % betragen wird, während die Leistungsbilanz ein Defizit von 0,9 % des BIP aufweisen dürfte.