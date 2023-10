Gottesdienst in der Synagoge in der Dohány Straße als Zeichen der Solidarität mit Israel

In der Budapester Synagoge in der Dohány Straße fand am Mittwochabend ein Solidaritätsgottesdienst für Israel statt, das kürzlich von der Terrororganisation Hamas angegriffen wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Andor Grósz, Vorsitzender des ungarischen jüdischen Verbandes MAZSIHISZ, sagte während des Gottesdienstes, dass „die ungarische Gesellschaft die Trauer und den Schmerz der jüdischen Gemeinschaft teilt“. Er sagte, der unmenschliche Terroranschlag am Feiertag der Tora habe nicht nur Israel und das jüdische Volk getroffen: „Sie nahmen nicht nur Menschenleben, sondern verletzten brutal die Zehn Gebote, ein Geschenk der Tora an die Menschheit.“

„Die Juden, Nicht-Juden und Christen hier wollen ihren Nachfolgern eine Welt übergeben, die nicht vom Terror beherrscht wird“, sagte Grósz. Der israelische Botschafter in Ungarn, Yakov Hadas-Handelsman, dankte dem ungarischen Volk, den Kirchenführern und den Politikern für ihre Solidarität mit seinem Land. Israel befinde sich im Krieg, sagte der Botschafter, warnte aber, dass dies nicht nur Israels Problem sei, da die Anschläge schließlich auch Europa erreichen könnten. Er wies darauf hin, dass Gruppen, die die Terroristen unterstützten, die Anschläge in der ganzen Welt gefeiert hätten. Er äußerte sich zuversichtlich, dass Israel den Krieg gewinnen werde. Die jüdische Gemeinschaft Israels habe eine Geheimwaffe: Sie könne nirgendwo anders hin und werde ihr Heimatland um jeden Preis schützen.

Róbert Frölich, der Oberrabbiner von Ungarn, sagte, der Krieg sei nicht nur eine Sache für Araber und Juden, sondern „für uns alle, die wir auf diesem Planeten leben und uns als Menschen betrachten … es war nicht nur ein Angriff auf ein Land: Terrorismus und Hass haben der Zivilisation den Krieg erklärt.“ An dem von MAZSIHISZ und der Jüdischen Gemeinde Budapest (BZSH) organisierten Gottesdienst nahmen Staatspräsidentin Katalin Novák, Kardinal Péter Erdő, das Oberhaupt der ungarischen katholischen Kirche, Bischof Zoltán Balog, das Oberhaupt der reformierten Kirche, der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony, der Vorsitzende der Vereinigten Jüdischen Gemeinde Ungarns, Slomó Köves, und andere Würdenträger teil.