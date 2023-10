Regierung startet 60-Milliarden-Forint-Programm zur Förderung von Elektrofahrzeugen

Die ungarische Regierung wird im nächsten Monat ein 60-Milliarden-Forint-Programm (156,1 Mio. EUR) auflegen, um die Nutzung von Elektroautos zu fördern, sagte der Minister für Außenbeziehungen und Handel in Shenzhen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Programm werde den Ausbau des Netzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und staatliche Subventionen für den Kauf von Elektroautos beinhalten, sagte Péter Szijjártó. Die Regierung werde in den nächsten zweieinhalb Jahren 30 Milliarden Forint für den Bau von 170 neuen Ladestationen mit hoher Kapazität entlang der meistbefahrenen Straßen in Ungarn ausgeben, sagte Szijjártó. Die andere Hälfte des Budgets werde in Zuschüsse für Unternehmen wie Einzelunternehmer, Taxifahrer und Carsharing-Unternehmen fließen, die Elektroautos, Minivans oder Pick-ups kaufen wollen, sagte er.

Szijjártó sagte, die laufenden revolutionären Veränderungen im Automobilsektor, der das Rückgrat der Weltwirtschaft darstelle, hätten auch einen bedeutenden Umweltschutzaspekt. „Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel ernst nehmen, dann müssen wir wissen, dass er ohne den Einsatz von Elektrofahrzeugen unmöglich ist“, sagte der Minister. Er wies darauf hin, dass 14 % der weltweiten Schadstoffemissionen auf den öffentlichen Straßenverkehr entfallen, und warnte, dass die Klimaziele ohne den Übergang zu Elektrofahrzeugen nicht erreicht werden könnten. Szijjártó sagte, er habe den Vorsitzenden von BYD, dem weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen, über das neue Subventionsprogramm informiert, der die Maßnahme begrüßte. Ungarn sei ein Schlüsselmarkt für BYD, sagte der Minister und verwies auf das Elektrobuswerk des Unternehmens in Komárom.