Ungarn unterstützt weiterhin eine kultivierte Zusammenarbeit zwischen Ost und West und die Regierung lehnt alle Pläne und Maßnahmen ab, die darauf abzielen, die Beziehungen zu kappen, sagte der Außenminister am Freitag in Valencia – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó mit den Worten, die Wettbewerbsfähigkeit der EU habe sich in den letzten Jahren durch die verschiedenen Krisen und die schlecht durchdachten Reaktionen Brüssels auf diese verschlechtert. „Die Sanktionen haben die europäische Wirtschaft erst in den Fuß und später in das Knie geschossen“, und auch die US-Rettungsmaßnahmen hätten sich gegen die Interessen Europas gerichtet, sagte er. „Heute zahlen wir in Europa viermal so viel für Gas wie die Amerikaner und dreimal so viel für Strom wie in China“, fügte er hinzu. Die Struktur der Weltwirtschaft verändert sich, und die große Transformation bedeutet, dass der Westen seinen automatischen Wettbewerbsvorteil verloren hat. Der Osten hat an Stärke gewonnen und den Westen in Bezug auf Finanzen und Technologie eingeholt und den Westen in Bezug auf die Humanressourcen überholt, so der Minister. Es stelle sich die Frage, ob sich die EU durch die Reform der Blöcke dem sich schnell entwickelnden Osten verschließen wolle oder ob sie ihr Vertrauen in eine offene Weltwirtschaft und die Zusammenarbeit dort, wo sie gebraucht werde, aufrechterhalte.