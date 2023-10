Gulyás: Zusammenarbeit mit deutscher Regierung von höchster Bedeutung

Für Ungarn ist die Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung „von größter Bedeutung“, sagte der Chef des Ministerpräsidentenbüros nach einem Gespräch mit Wolfgang Schmidt, dem Chef des Bundeskanzleramtes, am Freitag in Berlin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás sagte, dass Deutschland „trotz seiner Schwierigkeiten“ das stärkste Land in der Europäischen Union sei. Die Zusammenarbeit sei auch im Hinblick auf die Beziehungen Ungarns in der EU von entscheidender Bedeutung. Ungarn sei bestrebt, mit der deutschen Regierung in den wichtigsten die EU betreffenden Fragen zusammenzuarbeiten und „eine Einigung zu erzielen, wo immer wir können“, sagte er. Neben seinen offiziellen Gesprächen nahm Gulyás auch an einer Gedenkveranstaltung zum antisowjetischen Aufstand von 1956 in der ungarischen Botschaft teil.

An der Veranstaltung nahmen Politiker und Diplomaten teil, darunter der israelische Botschafter Ron Prosor. In Bezug auf den jüngsten Anschlag der palästinensischen extremistischen islamistischen Organisation Hamas erklärte er, Ungarn sei solidarisch mit den von dem „schrecklichen Terroranschlag“ betroffenen Bürgern Israels und unterstütze das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Durch die Ausübung dieses Rechts müssten „Sicherheitsgarantien“ geschaffen werden, um sicherzustellen, dass „ein solch barbarischer Akt nie wieder geschehen kann“, sagte er. Zum Angriff Russlands auf die Ukraine sagte er, Ungarn verurteile die russische Aggression und sei der Meinung, dass die territoriale Integrität der Ukraine unantastbar sei, aber gleichzeitig „sind wir überzeugt, dass ein Waffenstillstand und Friedensgespräche die besten Chancen für die Ukraine darstellen“. In Bezug auf das Jahr 1956 sagte er, Ungarn sei der einzige Mitgliedstaat in der EU, in dem der Premierminister nicht nur über die Bedeutung von Freiheit und Demokratie spreche, sondern bereits zur Zeit der kommunistischen Diktatur Maßnahmen ergriffen habe, um die Forderungen der Revolution von 1956 zu erfüllen. Als NATO- und EU-Mitglied sei Ungarn ein „treuer Verbündeter“, der die gemeinsamen Beschlüsse akzeptiere und umsetze, aber die „Nation von 1956“ vertrete in Entscheidungsprozessen entschlossen ihre eigene Meinung und werde sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass ihre Meinung akzeptiert werde. Ungarn habe ein ureigenes Interesse an einem starken Europa, das auf starken Mitgliedsstaaten aufbaue. Die Einheit hänge nur von den Staaten des Kontinents ab, und sie beruhe auch auf der ungarisch-deutschen Zusammenarbeit, wenn Europa in einer sich schnell verändernden Welt stark bleiben wolle, fügte er hinzu.