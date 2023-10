Navracsics: Ungarn zuversichtlich über Einigung mit der EU zur Freigabe von Mitteln

Ungarn ist „zuversichtlich“, dass eine Einigung mit der Europäischen Kommission erzielt werden kann, die beiden Parteien gerecht wird und dazu führt, dass das Land seine EU-Finanzmittel erhält, sagte Tibor Navracsics, Minister für regionale Entwicklung, am Donnerstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir haben immer noch die Absicht, die Gespräche so schnell wie möglich abzuschließen. Deshalb haben wir die Konsultationen und Diskussionen intensiviert“, sagte der Minister gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, nachdem er sich mit Justizkommissar Didier Reynders und Haushaltskommissar Johannes Hahn getroffen hatte, um über die Umsetzung von „Super-Meilenstein“-Maßnahmen im Zusammenhang mit der Freigabe von EU-Geldern zu sprechen. Bei den Gesprächen ging es auch um andere Bereiche als die Justiz, sagte er. „Ich würde es begrüßen, wenn wir bis Ende November eine Einigung erzielen könnten“. In Bezug auf Erasmus und die Frage der Stiftungsuniversitäten seien die Gespräche reibungslos verlaufen, und die Positionen beider Seiten seien „sehr nahe beieinander“, fügte er hinzu. In Bezug auf einen kürzlich erschienenen Bericht der Financial Times, wonach die Europäische Kommission in Kürze eine Einigung mit der Regierung unter der Bedingung erzielen könnte, dass Ungarn eine höhere EU-Budgethilfe für die Ukraine befürwortet, sagte er: „Wir wissen nichts darüber: Davon wissen wir nichts, aber wir wollen die Verhandlungen wirklich so schnell wie möglich abschließen…“

Auf die Bemerkung des polnischen Premierministerkandidaten Donald Tusk während des Wahlkampfs, dass die EU-Mittel für Polen freigegeben würden, wenn er den Spitzenposten bekäme, sagte Navracsics, wenn die Finanzierung nur davon abhinge, wer der Premierminister sei und welche Art von Regierung ein Land habe, „dann würde die Kommission im Wesentlichen zwischen einigen Mitgliedstaaten auf politischer Basis unterscheiden, und das, denke ich, stünde im Widerspruch zum Auftrag der Europäischen Kommission“.