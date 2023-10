Chefveterinär ordnet Einsperrung von Geflügel wegen der Vogelgrippe an

Szabolcs Pásztor, Ungarns oberster Veterinär, hat angeordnet, dass Vögel in landwirtschaftlichen Betrieben in Gebieten, die dem tödlichen Vogelgrippevirus ausgesetzt sind, in Gebäuden oder unter starken Drahtnetzen gehalten werden sollten, teilte die Behörde für Lebensmittelsicherheit (Nébih) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Maßnahme betrifft Bezirke im Osten und Süden des Landes sowie im Nordwesten. Geflügel, das in Haushalten gehalten wird, darf nur während der Fütterung in überdachten Bereichen gehalten werden, sagte Nébih und fügte hinzu, dass es empfohlen wird, die Tiere die ganze Zeit über drinnen zu halten, um zu verhindern, dass sie mit Wildvögeln in Kontakt kommen.