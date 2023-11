Czomba: Ausländische Arbeitskräfte nur bei Bedarf anwerben

Nach „strengen“ neuen Regeln werden ausländische Arbeitskräfte in Ungarn nur dann Arbeit finden, wenn ein absoluter Bedarf besteht, sagte ein Regierungsbeamter am Dienstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarische Arbeitnehmer müssen so lange eine Beschäftigung finden, wie inländische Arbeitsplätze von ihnen besetzt werden können, sagte Sándor Czomba, Staatssekretär für Beschäftigungspolitik im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung. Nach den bestehenden Regeln können Arbeitnehmer aus dem Ausland auch nach Beendigung ihres Arbeitsvertrags noch eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, und die neuen Regeln werden dieses Schlupfloch schließen, fügte er hinzu. Er sagte, Ungarns Beschäftigungszahlen gehörten zu den besten in der EU, und jeder könne früher oder später einen Job im Land finden. Die Arbeitgeber, so Czomba, seien bestrebt, ihre Belegschaft zu halten, während auch die Zahl der ehemals Nichterwerbstätigen auf dem Arbeitsmarkt zunehme. Es sei wahrscheinlich, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im nächsten Jahr auf eine Anhebung des Mindestlohns und des Mindestlohns für Fachkräfte einigen werden, so dass die Kluft zwischen den beiden Kategorien im Laufe der Zeit immer kleiner werden könnte.