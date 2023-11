Szijjártó: Acht ungarische Staatsbürger verlassen den Gazastreifen

Von den fünfzehn ungarischen Staatsbürgern, die sich im Gazastreifen aufhalten, konnten acht das Gebiet verlassen. Mit den übrigen sieben Personen wird der Kontakt aufrechterhalten, um sie so schnell wie möglich zu evakuieren, erklärte der Außenminister am Donnerstag in Astana – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Laut einer Erklärung seines Ministeriums sagte Szijjártó, dass der bewaffnete Konflikt in Israel viele Ungarn in Gefahr gebracht habe. Mehr als 550 Personen konnten aus dem Land fliehen, aber 15 Personen mit ungarischer Staatsbürgerschaft saßen zusammen mit etwa 7.000 anderen Ausländern in Gaza fest. „Wir haben versucht, jeden Stein zu bewegen, um sie zu evakuieren, aber wie Sie sehen konnten, hatte in den letzten Wochen niemand die Möglichkeit, den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah in Richtung Ägypten zu verlassen“, sagte er. Szijjártó sagte, dass es sich bei den fünfzehn Personen im Wesentlichen um drei Familien handelte, und einschließlich fünf palästinensischer Verwandter waren es zwanzig Personen, die unverzüglich informiert wurden, als sich eine Möglichkeit zum Verlassen des Gebiets ergab. „Zwei der drei Familien akzeptierten die Sicherheitsprobleme, die damit verbunden waren, dass sie eine relativ lange Strecke innerhalb des Gazastreifens zurücklegen mussten, um den Grenzübergang zu erreichen. Eine Familie hat dies nicht akzeptiert“, sagte er. „Die beiden Familien mit insgesamt acht ungarischen Staatsbürgern und zwei palästinensischen Familienmitgliedern haben die Grenze in Rafah vor einigen Stunden überquert und sind jetzt alle in Ägypten“, sagte er. „Ich möchte dem ägyptischen und dem israelischen Außenminister noch einmal meinen Dank dafür aussprechen, dass sie uns geholfen haben, die ungarischen Staatsbürger aus dem Gazastreifen zu bringen“, sagte Szijjártó.