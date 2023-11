Ungarn: Bericht über den Zusammenhang zwischen Migration und Terrorismus veröffentlicht

Der Geheimdienstbericht über den Zusammenhang zwischen Migration und Terrorismus sei veröffentlicht worden, teilte Máté Kocsis, Fraktionsvorsitzender der regierenden Fidesz, am Donnerstag auf Facebook mit und fügte hinzu, der Bericht zeige „deutlich das Risiko, das die unverantwortliche Migrationspolitik Brüssels für die Sicherheit Europas darstellt“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kocsis sagte, dass bekannte terroristische Organisationen wie ISIS, al-Qaida und Hamas bereits an der serbisch-ungarischen Grenze präsent seien. Er fügte hinzu, dass in der Region immer mehr Informationen über terroristische Anschläge auf Europa gesammelt würden. Kocsis sagte auch, dass die Taliban auch in der Vojvodina präsent seien und dass viele Menschenschmuggler mit afghanischen Taliban-Regierungsführern und Mitgliedern der Haqqani-Terrorgruppe in Verbindung stünden. Er sagte, dass Gewalttaten und der Einsatz von Waffen an der Grenze regelmäßig vorkämen. „Wir müssen mit allen Mitteln gegen den Terrorismus vorgehen! Die EU muss den ungarischen Grenzschutz unterstützen! Wir brauchen eine neue Migrationspolitik in Brüssel“, sagte Kocsis, der auch den Link zum Geheimdienstbericht weitergab.