Finanzierung von Erasmus-Mobilitätsprogrammen steht zur Verfügung

Für die Durchführung der Erasmus-Mobilitätsprogramme im Herbst- und Frühjahrssemester stehen alle Mittel zur Verfügung, erklärte Richárd Bordogi, der Leiter des Veranstalters Tempus Foundation, auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Derzeit nehmen 50 ungarische Universitäten an dem Programm teil, von denen 21 eine von der Regierung finanzierte Reform durchlaufen haben, sagte er. Die Universitäten, die nicht an der staatlichen Umstrukturierung teilgenommen haben, hatten keine Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Programms, und die Universitäten, die an der Reform teilgenommen haben, werden durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 1,8 Mrd. Forint (4,7 Mio. EUR) unterstützt, sagte er. Die Europäische Union hat den Universitäten, die an dem Programm teilnehmen, aufgrund von Korruptionsbedenken Gelder vorenthalten.