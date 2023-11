Novák: Ungarn schützt EU-Grenzen ebenso wie die eigenen

Zum Abschluss ihres offiziellen Besuchs in Australien erklärte Präsidentin Katalin Novák gegenüber Sky News Australia, dass „Ungarn nicht nur seine eigenen Grenzen schützt, sondern auch die der Europäischen Union“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Interview, das am Freitag ausgestrahlt wurde, sagte Novák der Moderatorin Rita Panahi, dass „wir einen sehr starken Druck von unseren südlichen Grenzen haben, wir schützen sogar die Außengrenzen der EU, der Schengen-Zone“. Sie sei der festen Überzeugung, dass starke Grenzen für ein starkes Land stünden, denn „ein Land ist nur so stark, wie es sein Land, seine Grenzen schützen kann“. „Jedes Land muss selbst entscheiden können, wen es einlässt und wen nicht“, so die Präsidentin.

Im Zusammenhang mit der Migration und den demografischen Herausforderungen sagte sie, dass Ungarns Schwerpunkt auf der Unterstützung von Familien und dem Kinderkriegen liege und nicht auf der Einwanderung. „Für uns ist die Familie ein zentraler Wert, unsere Gesellschaft basiert auf starken Familien“. Die Präsidentin wies auf das Ziel hin, die finanzielle Belastung junger Paare und Alleinerziehender durch Familien- und Geburtenförderungsprogramme zu verringern. „Wir geben mehr als 6 % unseres BIP für die Unterstützung von Familien aus, das ist der höchste Prozentsatz weltweit“, sagte sie. Infolge der Maßnahmen zur Familienförderung habe sich die Zahl der Eheschließungen in Ungarn in den letzten zehn Jahren verdoppelt, und die Fruchtbarkeitsrate des Landes sei um 25 % gestiegen, so die Präsidentin.