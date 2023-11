25 Kurden in polnischem Lieferwagen entdeckt

Zollbeamte fanden 25 kurdische Staatsangehörige, die sich in einem Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen auf dem Weg nach Österreich auf der Autobahn M1 in der Nähe von Ács im Nordwesten Ungarns versteckten, so die Steuer- und Zollbehörde NAV am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Gruppe von 12 Männern, 3 Frauen und 10 Kindern sei im Laderaum des Fahrzeugs eingeklemmt gewesen, sagte die Sprecherin der Behörde. Die Passagiere konnten keine gültigen Personaldokumente vorlegen, um sich in Ungarn aufzuhalten, sagte Etelka Prantner Juhász und fügte hinzu, dass gegen sie ein Verfahren wegen illegaler Einreise und gegen den Fahrer ein Verfahren wegen Menschenschmuggels eingeleitet worden sei.