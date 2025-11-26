NAV: Bulgarische Zigaretten mit Steuermarken in einem Fahrzeug mit englischem Kennzeichen gefunden

Finanzbeamte fanden 1190 Kartons bulgarischer Zigaretten mit Steuerstempel in einem Fahrzeug mit englischem Kennzeichen auf der Autobahn M5, teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge hielten die Finanzbeamten den zwischen Bulgarien und England verkehrenden Lkw an einer Achslastmessstation der Autobahn an. An den Ecken der Metallkonstruktion des Anhängers waren frische Farbspuren zu sehen. Die Beamten untersuchten daraufhin den geschlossenen Rahmen des Fahrzeugs gründlich und stellten fest, dass die Rohre nicht leer waren: Sie fanden 1190 Kartons verschiedener Marken bulgarischer Zigaretten mit Steuerzeichen im Wert von mehr als drei Millionen Forint. In diesem Fall wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Verbrauchsteuergesetz und wegen Steuerbetrugs eingeleitet, dem Fahrer droht eine Geldstrafe von mehr als vier Millionen Forint, heißt es in der Mitteilung.