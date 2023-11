Gulyás: Ungarndeutsche gehören zu uns

Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, nahm am Donnerstag an der Einweihung eines Denkmals im 16. Bezirk von Budapest teil, das „dem Jahrtausend, das Ungarn und Deutsche gemeinsam im Karpatenbecken verbracht haben“ gewidmet ist. „Die hier lebenden Deutschen gehören zu uns Ungarn“, sagte der Minister in seiner Ansprache bei der Zeremonie – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

An dem neuen Denkmal zu Ehren der Ungarndeutschen sagte Gulyás: „Ein Land kann man mit Waffen erobern, aber eine Heimat kann man nur durch sein Leben gewinnen“. „Diejenigen, die wir hier ehren, sind keine Fremden, die unter uns leben, sondern Menschen, die zu uns gehört haben“, sagte er. Gulyás bezeichnete die Deportation der Deutschstämmigen aus Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg als „beschämend“. „Das Zusammenleben [mit Deutschen] hat nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Gegenwart und eine Zukunft“, sagte er und wies darauf hin, dass die letzte Volkszählung im vergangenen Jahr die Zahl der Ungarndeutschen auf 142.000 bezifferte. Julia Gross, die deutsche Botschafterin in Ungarn, wies darauf hin, dass die Einweihung am Jahrestag des Falls der Berliner Mauer stattfand.