Navracsics: Mitteleuropa muss ein Schwerpunkt der EU-Förderung bleiben

Mitteleuropa dürfe bei der Verteilung der EU-Fördermittel nicht ins Hintertreffen geraten. Diese müsse zugunsten der benachteiligten Regionen reformiert werden, sagte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung am Montag auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die EU hinke heute hinter den USA her und habe keine unabhängige Außenpolitik, sagte Tibor Navracsics auf der Souveränitätskonferenz des Századvég-Instituts in Budapest. Die EU-Führung gehe falsch mit den Herausforderungen um und interpretiere ihre eigene Rolle falsch, weil sie eine politische Rolle spiele. Während die EU früher eine Lösung für Meinungsverschiedenheiten anstrebte, drängt die Europäische Kommission nun darauf, politische Erwartungen als allgemein anwendbar zu betrachten, obwohl die meisten Europäer gegen solche Verteilungsmethoden sind, sagte er. Wenn sich das nicht ändere, könne dieser Ansatz die europäische Integration in eine tiefe Krise stürzen, so Navracsics.

Da die europäischen Gelder zurückgehalten werden, verzögert sich auch die Überwindung des Entwicklungsgefälles zwischen den Regionen, sagte er. Die Einhaltung der Fristen für die Finanzierung des Wiederaufbaus sei nun unmöglich geworden, fügte er hinzu. „Brüssel hat sich das selbst zuzuschreiben, denn die Dinge haben sich zum Schlechten gewendet, als sie ein politisches Spiel begonnen haben.“

Obwohl sich die Kohäsionslücke in der EU zu schließen scheint, treiben die mitteleuropäischen Hauptstädte die Entwicklung in der Region voran, sagte er. Die Vorenthaltung von EU-Mitteln schadet den ländlichen Gebieten am meisten. Entwicklungsgelder sollten dorthin fließen und auf die Bedürfnisse der Empfänger zugeschnitten sein, fügte er hinzu. Ungarn erwägt eine Überarbeitung seiner regionalen Entwicklungskategorien, um diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, sagte er. In der Zwischenzeit sollte die EU ihre Kohäsionspolitik vereinheitlichen, um Diskrepanzen bei der Finanzierung auszugleichen, sagte er. Westeuropäische Bieter erhalten derzeit unverhältnismäßig mehr Mittel für Wissenschaft und F&E als mitteleuropäische Bieter, sagte er. Navracsics wies auch zurück, dass „südeuropäische Staaten, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie ins Hintertreffen geraten sind, zum Nachteil Mitteleuropas beim Aufholen unterstützt werden sollten“.