Hankook Reifen baut Standort in Ungarn für 210 Milliarden Forint aus

Der südkoreanische Reifenhersteller Hankook wird 210 Mrd. Forint (550,9 Mio. EUR) in seinen Standort in Rácalmás in Zentralungarn investieren und 450 Arbeitsplätze schaffen, kündigte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó in Baku an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem neuen Werk werden jährlich etwa 800.000 Reifen für Lkw und Busse hergestellt. Die Investition wird von der Regierung unterstützt, aber der Betrag wird erst nach der Genehmigung durch die Europäische Kommission bekannt gegeben, sagte der Minister. Hankook beschäftigt in Rácalmás bereits rund 3.000 Menschen. Szijjártó wies darauf hin, dass südkoreanische Unternehmen die viertgrößte Gruppe ausländischer Investoren in Ungarn sind.

