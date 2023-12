Regierung plant neues Millennium-Zentrum in der Innenstadt von Budapest

Die ungarische Regierung befindet sich in Gesprächen mit den weltbesten Immobilienentwicklern über ein 5-Milliarden-Euro-Projekt, das ein 130 Hektar großes Areal in der Budapester Innenstadt in ein „Millennium-Zentrum“ verwandeln würde, sagte der Minister für Bau und Verkehr am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Projekt, das am Standort des Rákosrendező-Bahnhofs im 14. Bezirk verwirklicht werden soll, würde Budapest in die Reihe der modernen Weltstädte aufsteigen lassen, sagte János Lázár auf einer Pressekonferenz. Die anfänglichen Bewertungs- und Reinigungsarbeiten würden rund 20 Milliarden Forint (52,8 Mio. EUR) kosten, sagte Lázár und wies darauf hin, dass sich die Regierung verpflichtet habe, Infrastrukturinvestitionen im Wert von rund 1 Milliarde Euro durchzuführen. Die Regierung rechne mit der Unterzeichnung des Regierungsabkommens über die Investition in der zweiten Hälfte des Jahres 2024, sagte er und fügte hinzu, dass das Projekt bis zum Ende des Jahrzehnts abgeschlossen sein könnte. „Unser Ziel ist es, dass Budapest das stärkste intellektuelle, wirtschaftliche und politische Machtzentrum in der Region wird“, sagte Lázár.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Als Reaktion auf Lázárs Pressekonferenz sagte der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony, es könne kein Entwicklungsprojekt in der Hauptstadt geben, das die Interessen der Investoren über die der Budapester Bürger stelle. Karácsony erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die Stadtverwaltung einen „sozialen Dialog von historischer Bedeutung“ mit der Regierung über das geplante Projekt führe. Der Bürgermeister sagte, er stimme mit Lázár darin überein, dass das Rákosrendező-Gebiet ein wertvolles Gebiet sei, fügte jedoch hinzu, dass das Gebiet Entwicklungen benötige, die den Interessen der Budapester Bürger dienten, wie z.B. die Erweiterung der U-Bahn, andere Bahnentwicklungen und Wohnungsbau. Außerdem sagte Karácsony, die Stadt werde keine Investitionen unterstützen, die den Blick auf Budapester Weltkulturerbestätten wie den Heldenplatz oder die Andrassy-Allee beeinträchtigen würden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren