TDK aus Japan kündigt eine Investition von 3,5 Milliarden Forint in Szombathely an

Das Haushaltsgeräte- und Elektronikunternehmen TDK Hungary Components investiert 3,5 Mrd. Forint (9,2 Mio. EUR) in ein Werk in Szombathely, Westungarn, und erhält dafür einen staatlichen Zuschuss von 1,5 Mrd. Forint, teilte das Unternehmen am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó, der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, begrüßte die Ankündigung und erklärte, das Projekt erhalte Mittel aus einem staatlichen Programm zur Rettung von Unternehmen. In einer Rede hob Szijjártó die „enormen Leistungen der ungarischen Wirtschaft selbst in den schwarzen Jahren der Weltwirtschaft“ hervor. Er verwies auf die Rekorde bei Investitionen, Exporten und Beschäftigung im vergangenen Jahr und fügte hinzu, dass für 2023 in allen drei Bereichen neue Rekorde erwartet würden.

Japanische Unternehmen bilden derzeit die neuntgrößte Investitionsgemeinschaft Ungarns und beschäftigen fast 40.000 Menschen, sagte Szijjártó. Der bilaterale Handel hatte im vergangenen Jahr einen Wert von 2,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 23 % in den ersten 9 Monaten des Jahres entspricht, fügte er hinzu. TDK Hungary wird in seinem Werk in Szombathely ein Wärmepumpensystem und Solarzellen installieren.

