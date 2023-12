Starke Schneefälle in ganz Ungarn

Die jüngsten starken Schneefälle in ganz Ungarn haben nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Bäume entwurzelt und Äste abgebrochen. Die Feuerwehr wurde am Donnerstag bis 10.30 Uhr zu rund 300 Einsätzen gerufen, wobei der Schnee vor allem westlich der Donau und in und um Budapest für Unruhe sorgte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Innenstadt von Budapest stürzten Bäume auf geparkte Autos und Straßen und rissen Stromkabel mit sich. Entwurzelte Bäume stürzten auch vor Wohnhäuser, so dass Anwohner eingeschlossen wurden. Umgestürzte Bäume blockierten auch den Verkehr auf mehreren Straßen. Im Dorf Vamosmikola in Nordungarn stürzte ein Baum auf einen Kindergarten. Der starke Schneefall hat außerdem an mehreren Orten im ganzen Land Stromleitungen abgerissen. Die Feuerwehren sind ständig im Einsatz, um die durch den Schnee verursachten Schäden zu beheben.

