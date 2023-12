Präsidentin Novák unterstützt die jährliche Wohltätigkeitsaktion der öffentlich-rechtlichen Medien

Präsidentin Katalin Novák besuchte am Sonntag das Callcenter der öffentlich-rechtlichen Medien, um Spendenanrufe für die jährliche Wohltätigkeitskampagne „Jónak lenni jó“ entgegenzunehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die diesjährige Kampagne sammelt Geld für die Stiftung der Semmelweis-Universität zur Unterstützung der Entwicklung von Frühgeborenen. Novák teilte auf Facebook mit, dass Spender den Krönungsteller ersteigern können, den sie von König Charles III. und Königin Camilla erhielt, als sie an der Krönungszeremonie in diesem Jahr teilnahm. Eine Spende in Höhe von 500 Forint kann unter der Telefonnummer 13600, Durchwahl 04, oder per SMS an dieselbe Nummer getätigt werden.

