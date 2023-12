Fischbesatzmaßnahmen am Balaton

In diesem Jahr wurden von den Mitarbeitern der staatlichen Fischereigesellschaft Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. bis Mitte November bereits mehr als 220 Tausend Kilogramm Karpfen in den Balaton eingesetzt – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Erst kürzlich waren es drei Jahre alte Spiegelkarpfen, die in Zamárdi, Keszthely und anderen Orten ihren Weg in den See fanden. Zur Erhaltung eines gesunden Ökosystems ist der Besatz von 300 Tausend Kilogramm Karpfen jährlich von staatlicher Seite für den Balaton vorgeschrieben. Auf der Website derkann diese Arbeit fortlaufend verfolgt werden.

