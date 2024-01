Treffen der Außenminister von Ungarn und der Ukraine steht fest

Die Außenminister von Ungarn und der Ukraine werden sich am 29. Januar in Uzhhorod (Ungvár) treffen, teilte der ungarische Außenminister am Freitag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Péter Szijjártó sagte, er habe mit dem Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andriy Yermak, telefoniert und mit ihm die wichtigsten Themen in den bilateralen Beziehungen der beiden Länder besprochen. Der ukrainische Außenminister und Jermak werden ebenfalls Teil der Delegation sein, so Szijjártó. Szijjártó sagte, er hoffe, alle wichtigen Themen in den bilateralen Beziehungen anzusprechen, insbesondere die „eingeschränkten Rechte der ungarischen Minderheit und die langfristige Zukunft der bilateralen Beziehungen.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren