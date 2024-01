Kovács: Einwanderung ist das Problem, nicht die Lösung

Die Masseneinwanderung „ist eher das Problem als die Lösung“, sagte der Staatssekretär für internationale Kommunikation und Beziehungen am Mittwoch als Reaktion auf einen Meinungsartikel in der Financial Times – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem englischsprachigen Beitrag, der auf abouthungary.hu veröffentlicht wurde, sagte Zoltán Kovács, dass Gideon Rachmans Artikel „In praise of mass immigration“ (Lob der Masseneinwanderung) behaupte, dass es ohne Masseneinwanderung keinen „sozialen Frieden“ gäbe und dass das Fehlen von Einwanderung mit immensen sozialen und wirtschaftlichen Kosten verbunden wäre. „Niemand hat je behauptet, dass unsere Gesellschaften ohne Einwanderung in perfekter Harmonie und Frieden leben würden. Es ist jedoch wichtig, zwischen den Arten von sozialen Konflikten, an deren Bewältigung wir Europäer, die überwiegend aus jüdischen und christlichen Traditionen stammen, uns im letzten Jahrtausend gewöhnt haben, und den aktuellen Herausforderungen durch die Masseneinwanderung zu unterscheiden“, sagte Kovács und fügte hinzu, dass der Aufstieg konservativer Parteien in den von der Einwanderung betroffenen Ländern ein Zeichen dafür sei, dass die Menschen in ganz Europa die gleichen Ansichten teilten. „Zweitens ist die Beseitigung der wirtschaftlichen Nachteile der Ablehnung von Masseneinwanderung nicht nur eine Frage von Schwarz und Weiß“, so Kovács, der darauf hinwies, dass Ungarn im Rahmen seiner Gastarbeiterbestimmungen in der Lage gewesen sei, Arbeitskräftelücken zu schließen, ohne die Grundlagen seiner Gesellschaft und Kultur zu opfern.

