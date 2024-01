Monatskarten für den öffentlichen Verkehr bleiben in der gesamten Hauptstadt und im Ballungsraum gültig

Pendler werden weiterhin von einem preiswerten und benutzerfreundlichen öffentlichen Nahverkehr profitieren, da die Monatskarten für Budapest und andere Teile des Landes auf den Strecken der Budapester Verkehrsbetriebe akzeptiert werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Darauf einigten sich am Montag der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, und der Verkehrs- und Bauminister János Lázár. Der Streit über den Mechanismus, wie die verschiedenen Behörden die Kosten verteilen, um sicherzustellen, dass die Fahrscheine in verschiedenen Zonen akzeptiert werden, wurde im Prinzip gelöst, während die technischen Details vom Ministerium, der Stadtverwaltung und den Verkehrsunternehmen ausgearbeitet werden, damit die Vereinbarung am 1. März in Kraft treten kann, so das Büro des Bürgermeisters in einer Erklärung.

Anstatt dass die Zentralregierung die Hauptstadt mit einem Pauschalbetrag von 12 Milliarden Forint (31 Mio. EUR) pro Jahr subventioniert, wird ein Mechanismus die Erstattung der Kosten für den öffentlichen Verkehr in Budapest und dem Ballungsraum sicherstellen, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind. Die Einnahmen aus den Fahrscheinen für Budapest, das Komitat Pest und das ganze Land sowie die Fahrpreiszuschläge werden „im Verhältnis zur Leistung“ aufgeteilt, hieß es. Als Teil der Vereinbarung wird der Stadtrat auch der staatlichen Eisenbahngesellschaft MÁV 5,57 Milliarden Forint erstatten, um die Kosten des öffentlichen Verkehrs im Ballungsraum zu decken, die in den Jahren 2022-2023 anfielen.

Lázár lobte die Vereinbarung, die ein „einfacheres, besseres und gerechteres“ System als das vorherige garantiere. Während der Budapester Pass in der gesamten Hauptstadt gültig bleibt, wird die BKK auch den Pass des Komitats Pest und den nationalen Pass akzeptieren, sagte er auf Facebook nach der Unterzeichnung der Vereinbarung. Er fügte hinzu, dass die Vereinbarung auch als Modell für alle ländlichen Siedlungen diene und den Weg für eine „nationale Tarifgemeinschaft“ ebne.

